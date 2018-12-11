مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة إلى محمد فضل وأمير مرتضى

أشاد محمود فايز، مدرب منتخب مصر السابق، بدور اللاعب السابق محمد فضل وأمير مرتضى فى ناديي الاهلى والزمالك، ووصفه بأنه منافسة صحية خارج الملعب .



وغرد فايز، خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "عاجبني جدًا تجربة محمد فضل مع الاهلي وأمير مرتضي مع الزمالك رغم اختلاف الانتماءات والاتجاهات، بس الاتنين بيشتغلوا بصمت وايثار وباحترافية واجتهاد غير عادي... وده عامل منافسة من نوع اخر خارج الملعب... منافسة صحية بإذن الله... أتمنى للاتنين التوفيق والنجاح ولكل تجربة جديدة شابة".