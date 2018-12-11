انفوجراف تفاعلي.. تزايد معدل التحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة عن جلسة استماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، والتي كشفت عن انتشار التحرش الجنسي داخل الجيش الإسرائيلي وتزايده خلال 2018.



وبحسب البيانات شهد الجيش 993 حالة تحرش في ظروف عسكرية، و558 حالة أخرى في ظروف مدنية خلال عام 2018، في مقابل 893 حالة تحرش في ظروف عسكرية و589 في ظروف مدينة خلال 2017.

