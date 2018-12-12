محلية النواب تناقش إشكاليات عين شمس والمرج.. اليوم

تناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب يسري الأسيوطي.





تتعلق الطلبات إعادة تخطيط مداخل ومخارج دائرة قسم عين شمس لمواجهة الاختناق المروري بدائرة عين شمس، وتوسعة شارع جسر السويس من بداية روكسي إلى نادي النخيل بمنطقة العرب بدائرة عين شمس عن طريق إلغاء الجزيرة الوسطى للشارع وجعلها رصيفًا يتناسب عرضه مع عبور المشاة فقط، وظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، وبشأن التأخير في تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية وتعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة.



