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محلية النواب تناقش إشكاليات عين شمس والمرج.. اليوم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:28 ص
صدى البلد
محمود فايد
تناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب يسري الأسيوطي.

تتعلق الطلبات إعادة تخطيط مداخل ومخارج دائرة قسم عين شمس لمواجهة الاختناق المروري بدائرة عين شمس، وتوسعة شارع جسر السويس من بداية روكسي إلى نادي النخيل بمنطقة العرب بدائرة عين شمس عن طريق إلغاء الجزيرة الوسطى للشارع وجعلها رصيفًا يتناسب عرضه مع عبور المشاة فقط، وظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، وبشأن التأخير في تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية وتعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة.

كما يشهد الاجتماع مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نادية هنري بشارة، وبسنت أحمد فهمي ومحمد بدراوي عوض، بشأن معاناة منطقة الأزهر من مشاكل (الشكل العمراني، القمامة، الأسواق العشوائية والتكدس المروري)، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمر وطني، بشأن عدم البدء في تنفيذ الأعمال اللازمة لإنشاء كوبري مشاه بمنطقة مترو غمرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن عدم نقل وتطوير عشش المهاجرين وترعة البرلنت بالعصارة بحي المرج، بالإضافة إلى عدم توفير وحدات سكنية بديلة لهم بمساكن أهالي والمحروسة بحي السلام، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العقاد، بشأن عدم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة المنيل القديم وعدم تسليم الشقق لمستحقيها على الرغم من توقيع بروتوكول بين هيئة الأوقاف ووزارة الإسكان.

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