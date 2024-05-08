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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصر والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لـ«منع ومكافحة الفساد»

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار بناء وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

تضمن اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الإمارات للمحاسبة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة فيما يتعلق باستخدام البنية المعلوماتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع ومكافحة الفساد في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم فضلًَا عن التطرق لدور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي والمعرفي لهيئة الرقابة الإدارية في مجال بناء القدرات والمهارات لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والعاملين بالهيئة وعناصر الجهاز الإداري للدولة وجهات إنفاذ القانون المحلية والدولية.

وفي نهاية اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة وكذا تبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل المعايير والممارسات والإجراءات الوطنية التي يطبقها الطرفان لبناء القدرات والمهارات في مجالات منع ومكافحة الفساد.

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