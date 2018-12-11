مشادة على الهواء بين مستشار وزير التموين والنائب محمد بدراوي.. فيديو

دخل الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، والنائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب في مشادة كلامية علي الهواء بسبب مقاطعة الآخر مستشار وزير التموين أثناء الحديث عن تقنية وتحديث بطاقات التموين، وذلك خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "one".



وقال الدكتور عمرو مدكور، خلال حديثه عن المستفيدين من بطاقات التموين "إن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 74 مليون مواطن".



واحتج النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، على تصريحات مستشار وزير التموين قائلا: "هذا الرقم خطأ تمامًا، وكل ما يتحدث به مستشار وزير التموين خطأ، والرقم الصحيح هو 69 مليون بطاقة وفقًا لموازنة الدولة الرسمية".



وأوضح أن وزارة التموين تمتلك العديد من الأخطاء، في تنقية بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين.



وأكد أنه يجب أن تخفف الحديث عن الدعم الذي يقدم للمواطنين، متابعا "الدولة بتجمع أضعاف ما تقدمه للمواطن من خلال الضرائب".

