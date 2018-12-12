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منوعات

أمريكا تعيد للفلبين أجراس كنيسة تعود للحقبة الاستعمارية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
رويترز
وصلت إلى الفلبين، أجراس كنيسة، كانت القوات الأمريكية قد أخذتها- باعتبارها غنيمة حرب- قبل أكثر من قرن؛ لتنتهي بذلك مساعي مانيلا لعشرات الأعوام من أجل استعادة بعض أشهر رموز مقاومة الاستعمار الأمريكي.

وهبطت طائرة شحن عسكرية في قاعدة جوية بمانيلا، يوم الثلاثاء، حاملة ”أجراس بالانجيجا“ قبيل إعادتها يوم السبت إلى كنيسة في جزيرة سامار بوسط البلاد حيث ارتكبت القوات الأمريكية مذبحة في عام 1901 قتلت خلالها المئات وربما الآلاف من الفلبينيين ردا على مقتل 48 جنديا أمريكيا في كمين نصبه فلبينيون.

وقال الأب لينتوي تيباكو قس أبرشية بالانجيجا لمحطة تلفزيون محلية أثناء إخراج الأجراس من الصناديق وعرضها ”أشعر بحماس وتأثر. أخيرا رأينا الأجراس“.

وكان اثنان من الأجراس معروضين في قاعدة جوية في وايومنج، بينما كان الثالث في متحف للجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية.

وتأتي إعادة الأجراس إلى الفلبين؛ بعد جهود بذلها رؤساء سابقون وقساوسة ومؤرخون لسنوات، وسط رفض من محاربين قدامى ومشرعين في وايومنج عارضوا تفكيك تذكار حرب مما أدى لسن تشريع يمنع نقلها.

ويقول مؤرخون إن الأجراس قرعت منذرة ببدء الهجوم المباغت على القوات الأمريكية التي ردت بتنفيذ مذبحة سقط خلالها قتلى من النساء والأطفال.

وفي العام الماضي تعهد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بأن يسعى جاهدا لإعادة الأجراس التي طالب بها دوتيرتي أثناء خطابه السنوي للأمة.

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