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رياضة

دورتموند يحقق رقما قياسيا لألمانيا في دوري الأبطال

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
نجح نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني، في إنهاء دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بفوز ثمين على مضيفه موناكو (2-0)، مساء الثلاثاء، في الجولة الختامية.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنَّ دورتموند أصبح أول فريق ألماني في التاريخ يُحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات بدور مجموعات دوري الأبطال في موسم واحد.

ولم يستقبل أسود الفيستيفال، أهدافًا سوى في مباراة واحدة، خلال خسارته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، خارج أرضه بهدفين دون رد.

ونجح رجال المدرب السويسري لوسيان فافر في الخروج بشباك نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في ألمانيا، وكلوب بروج "مرتين"، وموناكو في مثلهما.

وتمكن دورتموند من التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد، الوصيف، في المواجهات المباشرة.

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