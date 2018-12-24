وزير التعليم : توزيع 18 ألف تابلت بالمدارس الثانوية في مدن القناة خلال أسبوع

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم البدء في توزيع 18 ألف جهاز من أجهزة تابلت أولى ثانوي على مدن القناة خلال 7 أيام، مشيرًا إلى أن الباقي سيتم توزيعه على دفعات خلال شهري يناير وفبراير.



وقال الوزير خلال برنامج المواجهة المذاع على فضائية اكسترا نيوز إن مخازن الوزارة شهدت بالفعل وصول 425 ألف جهاز تابلت ، ومتوقع وصول 139 ألف تابلت اخرى اليوم 24 ديسمبر 2018 ، كما أنه من المقرر أن يصل 150 ألف تابلت يوم 31 ديسمبر 2018 ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد اجهزة التابلت التي ستوزع على طلاب الصف الاول الثانوي 713 ألف جهاز بالإضافة لـ 5000 جهاز للدعم الفني.



وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من المسارات الداخلية والكابلات داخل الفصول في جميع المدارس، مضيفا أنه تم الانتهاء من عدد 1500 مدرسة ، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تركيب الشبكات الداخلية بجميع المدارس خلال يناير 2019.



وأعلن الوزير أنه تم وصول عدد 3680 شاشة تفاعلية بكافة توصيلاتها الى المدارس مؤكدًا انه جار تركيبها وأنه من المتوقع أن تنتهي عمليات التركيب يوم 26 ديسمبر 2018 .



وقال الوزير إنه من المنتظر وصول عدد 4100 شاشة تفاعلية أخرى يوم 5 يناير 2019 ، بالإضافة لوصول 3220 شاشة اخرى بتاريخ 5 فبراير 2019 ، ومن المقرر أن تنتهي عمليات تركيب وتشغيل الشاشات التفاعلية بالمدارس خلال فبراير 2019.