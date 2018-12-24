رانيا يوسف تهنئ غادة عادل بعيد ميلادها

حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها الـ44، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ونشرت رانيا صورة تجمعها بغادة عادل وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا أطيب قلب".
وأثارت رانيا يوسف الجدل، في حفل جوائز مجلة دير جست، وارتدت فستانا من اللون الذهبي وارتدت تحته "شورت"، ما عرضها للهجوم مجددا.
ونشرت رانيا صورة تجمعها بغادة عادل وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا أطيب قلب".
وأثارت رانيا يوسف الجدل، في حفل جوائز مجلة دير جست، وارتدت فستانا من اللون الذهبي وارتدت تحته "شورت"، ما عرضها للهجوم مجددا.