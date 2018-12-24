أمير مرتضى يكشف حقيقة ضم عبدالله السعيد وعمر خربين وأحمد حجازي في يناير

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول في الزمالك، حقيقة التفاوض مع عبدالله السعيد وعمر خربين وأحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية .
وسُئل أمير مرتضى فى برنامج "في الإستاد مع كريم خطاب" عبر إذاعة "نجوم إف إم" عن احتمالية ضم الثلاثي فقال: "كل شيء وارد ، صفقات الزمالك خلال شهر يناير لن تكون كثيرة ، الصفقات التي سنضمها لن تكون على حساب أي لاعب متواجد حاليا في الفريق".
وعن عودة أي لاعب معار للزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة أجاب "لن يتم استدعاء أي لاعب ، تقييم كل المعارين سيكون بنهاية الموسم لكي يكون الحكم عليهم بشكل جيد، نحن لن نعيد أي لاعب في منتصف الموسم".
وسُئل أمير مرتضى فى برنامج "في الإستاد مع كريم خطاب" عبر إذاعة "نجوم إف إم" عن احتمالية ضم الثلاثي فقال: "كل شيء وارد ، صفقات الزمالك خلال شهر يناير لن تكون كثيرة ، الصفقات التي سنضمها لن تكون على حساب أي لاعب متواجد حاليا في الفريق".
وعن عودة أي لاعب معار للزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة أجاب "لن يتم استدعاء أي لاعب ، تقييم كل المعارين سيكون بنهاية الموسم لكي يكون الحكم عليهم بشكل جيد، نحن لن نعيد أي لاعب في منتصف الموسم".