قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية.. وزيرا الثقافة والخارجية يستلمان وثائق تاريخية بعد ترميمها بدار الكتب

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بتسليم وثائق المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بوزارة الخارجية إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بعد الانتهاء من ترميمها داخل معامل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وشملت الوثائق ١٣ خريطة و٢٢ وثيقة و٤٣ اتفاقية تم إبرامها في عهد نظارة الخارجية ووزارة الخارجية خلال العهدين الخديوي والملكي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث تفقد الوزيران غرف الاطلاع على الوثائق، ومركز الرقمنة، ومعامل الترميم، واطلعا على الإمكانات الفنية والتقنية المستخدمة في حفظ وترميم الوثائق والمستندات الرسمية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الحفاظ على الوثائق التاريخية المصرية يمثل مسؤولية وطنية كبرى، لأنها تجسد ذاكرة الدولة وتوثق مسيرتها الدبلوماسية والسياسية عبر العقود.
وأوضح أن وزارة الثقافة، من خلال دار الكتب والوثائق القومية، تولي اهتمامًا خاصًا بترميم وحفظ الوثائق والمخطوطات النادرة باستخدام أحدث التقنيات، بما يضمن صونها للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في حماية تراثها وتقديمه بصورة علمية ومنهجية للباحثين والمتخصصين.

من جانبه، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي بجهود الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في ترميم الوثائق والمستندات ذات القيمة التاريخية، مثمنًا الدور الحيوي الذي تضطلع به في حفظ تراث وتاريخ مصر القومي، والذي يعد بمثابة الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية.

وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة التعاون المثمر مع دار الكتب والوثائق القومية في مشروعات ترميم ورقمنة الوثائق والمعاهدات والخرائط ذات القيمة التاريخية التي تمتلكها الوزارة، بما يسهم في حفظها وتيسير الاطلاع عليها، مشيرًا إلى أهمية دعم البُعد الثقافي في العمل الدبلوماسي باعتباره ركيزة أساسية وأداة مهمة في السياسة الخارجية المصرية.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة دار الكتب والوثائق القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

فعاليات المهرجان القومي للتحطيب

الأغاني الشعبية والعروض الفلكلورية تزين ساحة أبو الحجاج في رابع أيام مهرجان التحطيب

دينا ومحمد عبد الحميد

دينا الراقصة تنعى محمد عبد الحميد: الأستاذ الغالي الفنان المبدع

سما المصري

عندك حق.. سما المصري توجه رسالة إلى أشرف زكي بعد أزمة ريهام عبد الغفور

بالصور

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد