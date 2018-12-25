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محافظات

توزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة في سيناء

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
وزع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه حسن حمدان أبو درب، مدير عام القوى العاملة، شهادات أمان على المستفيدين من العمالة غير المنتظمة.

وأكد «أبو درب» في تصريحات، الاثنين، أن الشهادات يجري توزيعها على العمالة غير المنتظمة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيجاد دخل لهم ولأسرهم في ظل ظروف عملهم.

وقال محمد زكي عبد المجيد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة في المديرية، إن قيمة الشهادة 500 جنيه تحملتها الإدارة لصالح العاملين في عدد من الشركات، مشيرًا إلى أن مدتها 6 سنوات، وتجدد تلقائيًا لـ 3 مرات، ويتم صرف فائدة عنها قيمتها 16% سنويًا، وأنه في حالة الوفاة يصرف ورثة المنتفع مبلغ 10 آلاف جنيه.

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