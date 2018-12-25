المقاولون العرب يرفض رحيل نجمه إلى الوداد المغربي

قال محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، إنه لا توجد أى نية لدى الفريق للاستغناء عن أحمد علي، هداف الفريق، بعد أنباء عن تلقيه عرضًا من فريق الوداد المغربي.



وأكد عادل في تصريحات إذاعية أن أحمد علي مهاجم مميز وهداف الدوري، ولا مجال للاستغناء عنه أو أي لاعب آخر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأضاف: «طموحاتنا اختلفت بعد تحسن نتائج الفريق بعدم الخسارة في 7 مباريات متتالية، وهو إنجاز يتحقق لأول مرة».





