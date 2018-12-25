ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المقاولون العرب يرفض رحيل نجمه إلى الوداد المغربي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:19 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى - محمد رشاد
قال محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، إنه لا توجد أى نية لدى الفريق للاستغناء عن أحمد علي، هداف الفريق، بعد أنباء عن تلقيه عرضًا من فريق الوداد المغربي.

وأكد عادل في تصريحات إذاعية أن أحمد علي مهاجم مميز وهداف الدوري، ولا مجال للاستغناء عنه أو أي لاعب آخر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف: «طموحاتنا اختلفت بعد تحسن نتائج الفريق بعدم الخسارة في 7 مباريات متتالية، وهو إنجاز يتحقق لأول مرة».


ترشيحاتنا

رسميا .. الجبلاية يحدد ملاعب استضافة أمم إفريقيا 2019 فى مصر

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. مقر جديد لـ الكاف فى شرق القاهرة

الأهلي يستهدف 2 مليار جنيه من فرع التجمع الخامس في 3 سنوات

عمر البشير: الحصار الغربي والمرتزقة سبب أزمة السودان

التعليم تستقبل طالبا اخترع سيارة تعمل بالماء والملح

عامل يستعين بأصدقائه لتأديب مدير مدرسة بالقليوبية

بسبب وفاة مفاجئة لراكب أمريكي.. عودة طائرة بعد إقلاعها من القاهرة

الأهلي بطلا لدوري مرتبط السلة للعام الثالث على التوالي

ضبط 125 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة.. فيديو

مدرس عربي يعتدي على طالب ويحاول كسر ذراعه وضربه بعنف في الفصل.. فيديو

تاريخ مصر بصوت السادات.. أعلن الثورة وصنع السلام وأبكى المصريين بوفاة ناصر

تصريحات أردوغان العنصرية تضع اقتصاد تركيا في مأزق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

أشرف صبحي يستهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد مركز شباب قصر رشوان وطامية.. صور

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

فيديو

الحلبي: سواحل البحر الأحمر بيئة خصبة للتهديدات الأمنية.. فيديو
خبير: المشروع القومي للصوب يؤمن غذاء المصريين عند تقلبات المناخ..فيديو
مطران الكنيسة الأسقفية يكشف سبب الخلاف مع الطائفة الإنجيلية.. فيديو
برلماني: لدينا فائض من الكهرباء نصدره للقارة الأفريقية.. فيديو
ضبط 125 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال 24 ساعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟