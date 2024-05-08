منتقدة ضعف المساعدات الإنسانية لغزة.. أمريكا تراجع شحنات أسلحة أخرى إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن علقت شحنة واحدة من الأسلحة لإسرائيل، موضحة أنها تراجع شحنات أخرى ولكن التزامها بأمن إسرائيل لم يتغير.

وحسب قناة “الحرة”، أضافت الخارجية الأمريكية أنه لا يزال لدى واشنطن مخاوف بشأن عملية محتملة في رفح وأوضحت ذلك تماما للحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن مستويات المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة اليوم "غير مقبولة تماما".

وكان البيت الأبيض أعلن اليوم الأربعاء، أن المحادثات بشأن اتفاق رهائن محتمل في قطاع غزة مستمرة، لافتًا إلى أن الفجوة بين الجانبين يمكن سدها.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق هدنة مقابل الرهائن في غزة مستمرة، مؤكدة أن إسرائيل وحماس قريبتان بدرجة كافية من التوصل إلى اتفاق والفجوات بينهما يمكن سدها.

وأضافت جان بيير بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر إلى ويسكونسن، أن بايدن يثق في فريقه الذي يساعد في المفاوضات.