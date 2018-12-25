ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خالد الجندي: تفسير الأحلام من اختصاص الأنبياء وليس علما يُدرس في الأزهر

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:12 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تفسير الأحلام ليس علمًا شرعيًا يدرس في الكليات الأزهر الشريف أو الكليات المختصة بالعلوم الإسلامية.

وأكد «الجندي» في فيديو له، أن علم تفسير الأحلام كان موجودًا في عهد الأنبياء، ولكنه كان وحيًا من الله تعالى اختص به الأنبياء مثل سيدنا يوسف عليه السلام، منوهًا بأن الأحلام الصادقة تتحقق وذكر القرآن الكريم في العديد من القصص.

وتابع: لقد تعرض القرآن إلى الأحلام، وأشار إلى أن الرؤيا في المنام إحدى طرق وصول الرسالة إلى الأنبياء -عليهم السلام-، واستعرض أيضًا عدة قصص حول الرؤيا، كما في قصة إبراهيم -عليه السلام-، قال تعالى: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيا» (سورة الصافات: 102 ـ 105) إذ كانت رؤيا إبراهيم -عليه السلام- صادقة، كما هو الحال في جميع رؤى الأنبياء -عليهم السلام-، فهذه من الأحلام الصادقة التي حكاها الله عز وجل في القرآن.

وواصل: وكذلك ما حكاه القرآن الكريم من رؤيا النبي يوسف -عليه السلام- حيث قال تعالى: «إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ» (سورة يوسف: 40)، ومنها رؤيا صاحبي السجن اللذين كانا مع يوسف -عليه السلام- في السجن، ومنها ورؤيا الملك أيضًا، وكذلك الحال بالنسبة لنبينا محمد -صلى الله عليه وآله- في عدة مواضع، منها قوله تعالى: «إِذْ يُرِيكَهُمْ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ» (3ـ سورة الأنفال: 43)، ومنها قوله تعالى: «لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (سورة الفتح: 27).



ترشيحاتنا

مدبولى يلتقي عبد العال لبحث أزمة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان

الرئيس السيسي: السادات وضع العالم أمام مسئولياته التاريخية.. فيديو

إثيوبيا تكشف عن أزمة جديدة تواجه استكمال بناء سد النهضة

مدرس عربي يعتدي على طالب ويحاول كسر ذراعه وضربه بعنف في الفصل.. فيديو

آخر كلمات الصحفي التونسي قبل إضرام النار في جسده .. فيديو

شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

منى زكى تخفى وجوه أبنائها خلال زيارة الأهرامات.. صور

سبق له اللعب مع كهربا.. من هو الإسرائيلي الذي يهدد محمد صلاح في ليفربول؟

التعليم تستقبل طالبا اخترع سيارة تعمل بالماء والملح

بعد تعاونه معها في فيلم حب ايه.. ممدوح الشناوي يكشف عن رأيه في رانيا يوسف.. فيديو

السترات الصفراء تتحدى تهدئة ماكرون بقرار جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

فيديو

جولة بمنزل الرئيس الراحل السادات احتفالًا بمئويته .. فيديو
شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا
السيسي: السادات شخصية ملهمة للأجيال الحالية والقادمة.. فيديو
الرئيس السيسي: مصر تطلب السلام العادل الذي تحميه القوى القادرة.. فيديو
السيسي يوجه التحية لاسم الرئيس الراحل أنور السادات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟