وزير التعليم: لو خدنا أجازة أسبوع من السوشيال ميديا حالنا هيتغير.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر سببا رئيسيا لانتشار الشائعات، معقبا: «لو خدنا أجازة أسبوع من السوشيال ميديا حالنا هيتغير».



وأضاف "شوقي"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقية"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن أدوات السوشيال ميديا تستخدم استخدامات صعبة وخاصة في إطلاق الشائعات.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أدوات إطلاق الشائعات أصبحت متاحة بكثرة خلال الفترة الحالية، مشيرا: «زمان كان صعب تطلع إشاعة، دلوقتي في ثانية تكتب حاجه علي الفيس بوك تعمل بيها ضجة».

