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محافظات

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:22 ص
بابا نويل يوزع هدايا
"بابا نويل" يوزع هدايا الكريسماس علي مرضي السرطان
شمس يونس
في زيارة مبهجة ومع دقات احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد الجديد، استقبل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، "بابا نويل" على أنغام "I wish you a merry Christmas and a happy New Year"، وذلك في إطار مبادرة "ارسم ضحكة" للمساهمة في إدخال البهجة على قلوب مرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد خلال تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وقام الشاب رأفت عادل، خادم كنيسة القديسة مارينا بشبر الخيمة، بتقمص شخصية "بابا نويل"، خلال زيارته للمستشفى، وقدم الهدايا والشيكولاتة للمرضى من حقيبته الخاصة وسط أجواء من البهجة والسعادة، وقال إنه خريج كلية آداب علم نفس، وقرر تقديم تلك الفقرات دون أي مقابل بعمل تطوعي لخدمة المرضى من الأطفال والكبار في جميع المستشفيات الخيرية بمختلف أنحاء مصر.

وخلال جولته بالمستشفى، ساهم "بابا نويل" في رسم الضحكة على وجوه المرضى وأدخل السعادة على قلوبهم، والتقط صورا التذكارية مع المرضى والموظفين والعاملين بالمستشفى خلال توزيع البالونات عليهم.
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور
بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

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