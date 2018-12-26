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محافظات

إزالة 190 تعديا على الأراضي الزراعية بالدقهلية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:33 ص
دكتور مهندس كمال
دكتور مهندس كمال جاد شاروبيم
همت الحسينى

واصلت أجهزة محافظة الدقهلية في 14 مركزا ومدينة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فقد نجحت في إزالة 190 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها 166 حالة تعد على أراضي الائتمان الزراعي و24 حالة على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة إجمالية بلغت 14فدانا و13قيراطا و19 سهما.

فيما وصل إجمالي حالات الإزالة التي تمت على مدى أربعة أيام الاخيرة إلى 891 حالة منها 759 حالة تعد تمت إزالتها على أراضي الائتمان الزراعي و 132 إزالة لتعديات على أراضي الإصلاح الزراعي وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها 73 فدانا و 4 قراريط و18سهما.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية في جميع مراكز ومدن المحافظة مع محاسبة المعتدين عليها وفقا للقانون، مضيفا أن الأراضي التي يتم إزالة التعديات من عليها تعود مرة أخرى للإنتاج الزراعي لما يسهم في زيادة حجم المنتجات الزراعية والعمل على خفض أسعار هذه المنتجات على المدى القريب.

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