إزالة 190 تعديا على الأراضي الزراعية بالدقهلية





واصلت أجهزة محافظة الدقهلية في 14 مركزا ومدينة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فقد نجحت في إزالة 190 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها 166 حالة تعد على أراضي الائتمان الزراعي و24 حالة على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة إجمالية بلغت 14فدانا و13قيراطا و19 سهما.





فيما وصل إجمالي حالات الإزالة التي تمت على مدى أربعة أيام الاخيرة إلى 891 حالة منها 759 حالة تعد تمت إزالتها على أراضي الائتمان الزراعي و 132 إزالة لتعديات على أراضي الإصلاح الزراعي وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها 73 فدانا و 4 قراريط و18سهما.



