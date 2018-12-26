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أحمد موسى: مبارك يظهر لأول مرة سائرا على قدميه بدلا من السرير الطبى.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:49 م
أحمد موسى
أحمد موسى
آيات أحمد
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وصل منذ قليل، إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وأضاف "موسى"، خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لأول مرة يظهر الرئيس الأسبق مبارك ماشيًا على رجليه، بعد أن كان يظهر على السرير الطبى من قبل.

وأوضح أنه من المقرر أن يكشف الرئيس الأسبق الحقيقة الكاملة حول القضية، لافتا إلى أن مبارك ليس لديه أى مشكلة فى الإدلاء بالحقيقة.

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