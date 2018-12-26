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أصل الحكاية

انطلاقة للمستقبل.. جهاز المشروعات بالجيزة قصة نجاح تتحدى البطالة بـ466 مليون

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:00 م
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الجيزة
كتب: محمد الصاحى
"المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أمل الاقتصاد المصري"، كثيرا ما تتردد تلك الكلمات من الخبراء والمتخصصين وفي أروقة السلطة، على أنها الأمل في نهضة الاقتصاد وتعافيه، وسبيل الدولة في مواجهة البطالة والقضاء عليها، حتى خصصت لها جهازا مستقلا يشرف عليها ويدعمها باسم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الجهاز الذي انشيء لدعم المشروعات والتوسع في تقديم الخدمات المالية ورفع الوعي بريادة الأعمال، شجع الشباب على إنشاء العديد من المشروعات، واقتحام سوق العمل، وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، بالعديد من المشروعات التي حققت نجاحات كبيرة.

محافظة الجيزة أحد أهم المحافظات التي عملت على دعم مشروعات الشباب، وتمويلها، عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حتى دعمت خلال العام الجاري 7705 مشروعات، بقيمة 355 مليون جنيه.

جهود جهاز تنمية المشروعات في محافظة الجيزة، دفعت العديد من الشباب للإقبال على فرع الصندوق بالمحافظة للحصول على تمويل لإنشاء مشروعاتهم أو التوسع في المشروعات القائمة، على حد وصف «محمد سلطان» مدير جهاز المشروعات بمحافظة الجيزة.

جهاز المشروعات بالمحافظة عمل على تمويل 7705 مشروع صغير ومتناهي الصغر، بدعمها بمبلغ 355 مليون جنيه، حتى تمكنت تلك المشروعات من توفير13500 فرصة عمل للشباب من أبناء محافظة الجيزة في محاولة للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب.

المشروعات التي مولها الجهاز بمحافظة الجيزة تنوعت بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كما أوضح مدير جهاز المشروعات بالمحافظة، قائلا: «تمويل الجهاز ساعد في انشاء 1450 مشروع صغير بقيمة 294 مليون جنيه، وفرت 6450 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة»، مضيفا: «التمويل اللي بنقدمه أسس 6255 مشروع متناهي الصغر بقيمة 60 مليون جنيه وفرت 7 آلاف فرصة عمل» على حد وصف مدير جهاز المشروعات بالمحافظة.

مدير جهاز المشروعات بمحافظة الجيزة «محمد سلطان» أوضح أن دور صندوق المشروعات بمحافظة الجيزة لم يتوقف على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة فقط، بل شملت مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تطوير البنية التحتية لمنطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة والمشاركة بمبلغ 111 مليون جنيه لأعمال التطوير، ليصبح إجمالي الأموال التي قدمها الصندوق في محافظة الجيزة خلال عام 2018، مبلغ 466 مليون جنيه.

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