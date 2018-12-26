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شاهد.. السيسي منفعلا: فين مدير أمن الإسكندرية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:33 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
آيات أحمد
انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، قبل افتتاحه لمشروع "بشاير الخير 2"، بمنطقة غيط العنب، بالإسكندرية، عندما نادى على مدير أمن الإسكندرية أكثر من مرة لمناقشته حول البناء العشوائى بالمحافظة.

وقال الرئيس خلال افتتاحه مشروع بشاير الخير، اليوم الأربعاء، "فين مدير أمن الإسكندرية؟" ولم يجد أي إجابة، مما دفع وزير الداخلية للوقوف والاستماع لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخاطب الرئيس المسئولين، قائلًا "إنتوا ساكتين ليه، عشان كتير، هو بالكترة هنغلب يعنى، لو سكتوا عليهم غلط، موضحًا أنه فى مصر تعودنا على الغلط واذا كنتم عايزين أن الدولة لها قيمة ومكانة لازم نقضى على العشوائية".

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