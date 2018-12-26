فرج عامر يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد عزمه ترك ليفربول بسبب إسرائيلي

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة الرياضي رسالة للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، داعما لقراره بالرحيل عن الريدز فى حال إتمام التعاقد مع مؤنس دبور مهاجم نادي ريد بُل سالزبورج النمساوي صاحب الجنسية الصهيونية.





وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بخبر عن قرار صلاح تاركًا تعليق: "برافو صلاح"، الأمر الذي استقبله متابعي رئيس نادي سموحة بالترحيب في التعليقات.



وكانت قد أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قرر الرحيل عن الريدز فى حال إتمام التعاقد مع مؤنس دبور مهاجم نادي ريد بُل سالزبورج النمساوي صاحب الجنسية الصهيونية.



وقالت صحيفة ميرور إن محمد صلاح، أبلغ إدارة ناديه بالرحيل عن الريدز فى حال إتمام التعاقد مع اللاعب الإسرائيى فى الفترة المقبلة.



وأفادت العديد من التقارير العالمية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وضع اللاعب الإسرائيلي بديلا للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي يلعب بجوار صلاح مباشرة للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.