مستقبل وطن بالقليوبية ينظم قافلة بيطرية فى طوخ

نظم اليوم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القليوبية، قافلة بيطرية بقرية بلتان التابعة لمركز طوخ بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، تحت إشراف الدكتورة أمل العسيلى وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية.



وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز طوخ، إن القافلة هدفها الكشف على الثروة الحيوانية لأهل القرية حيث تم الكشف على عدد من الأبقار والجاموس والأغنام وإعطاء العلاج اللازم مجانا و تجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والكشف على الطيور واعطاء العلاج اللازم.



ومن جانبه، قال موفق الكيلانى، أمين الإعلام بالمحافظة، إن القافلة تأتى ضمن عدد من القوافل البيطرية التى ينظمها حزب مستقبل وطن بالقليوبية بكل قرى ومراكز المحافظة بهدف توفير الكشف والعلاج بالمجان والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير الإرشاد المطلوب لزيادتها.