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أخبار البلد

وزيرة السياحة تجيب على تساؤل: متى يمكن للسائح زيارة مصر؟

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:36 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة السياحة
شريف سيد- محمد الإسكندراني
أكدت وزير السياحة رانيا المشاط أنه يمكن للسياح السفر إلى مصر في أي وقت من العام، حيث تمتلك أماكن سياحية، وترفيهية يمكن زيارتها في كل أيام العام.

وكتبت المشاط في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الجميع يسألني عن أفضل توقيت لزيارة مصر، وأنا أجيب أن من يتحكم في ذلك هو ما تريد أن تفعله".

وأضافت: "مصر تمتلك أماكن يمكن زيارتها في كافة أيام العام".

واختتمت حديثها بالتهنئة بأعياد الكريسماس قائلة: "عيد كريسماس سعيد إليك، وإلى محبينك".

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