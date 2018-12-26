أحمد موسى يوجه رسائل مهمة للمصريين.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسائل مهمة للمصريين المدينين بأموال للدولة وقال « اللى عليه فلوس للدولة يبادر ويروح يدفعها» .



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باسترداد أموال الدولة ولن يتم ترك أحد.



وأشار موسى إلى أن، مشروعات تطوير العشوائيات تكلف الدولة أكثر من 20 مليار جنيه وتابع موسي « السيسي وجه الجهات المعنية من وزارة الداخلية والجيش باسترداد الأموال بالقانون » .



وعرض الإعلامي أحمد موسي مجموعة من الفيديوهات والصور من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاسكندرية .

