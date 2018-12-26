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برلمان

برلماني: إطلاق شركة كريم خدمة طلب التوك توك شرعنة للعشوائية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء أحمد الخشب عضو لجنة النقل بمجلس النواب إن إتاحة "شركة كريم" خدمة طلب التو توك بالقاهرة والجيزة بمثابة شرعنة لـ عشوائية التوك توك.

واكد الخشب خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة وقف هذه الخدمة فورا، لما تمثله خطورة في دعم عشوائية التوك توك والمشاكل الناتجة عنها.

كان مصدر مسئول، كشف أن شركة "كريم" أطلقت خدمة طلب "التوكتوك" عبر تطبيقها الشهير فى بعض مناطق القاهرة والجيزة بشكل تجريبى وأعلنت الشركة فى العديد من المناسبات أنها بصدد التوسع فى جميع خدمات النقل بمصر.

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