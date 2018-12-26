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انفوجراف.. ٦ ملامح لنظام العدادات مسبقة الدفع

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:41 م
العدادات مسبقة الدفع
العدادات مسبقة الدفع - صورة أرشيفية
محمود مطاوع
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف ملامح نظام العدادات مسبقة الدفع.

وأوضح الإنفوجراف أنه لن يتم قطع التيار الكهربائي في حالة نفاد الرصيد خلال أيّام العطلات والساعات الصديقة، وهي من الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

وأظهر الإنفوجراف ٦ ملامح لنظام العدادات مسبقة الدفع وهي:

- سهولة وضع رصيد في العداد من خلال كارت الشحن
- الإنذار عند انخفاض الرصيد كما يوجد رصيد للطوارئ
-حماية من التلاعب
- تبادل البيانات بين العداد وشركة الكهرباء
- تحصيل جميع الفواتير مقدما
- عدم الاحتياج لقارئ العداد والمحصل
انفوجراف.. ٦ ملامح لنظام العدادات مسبقة الدفع

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