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أخبار العالم

أول صور من زيارة ترامب وزوجته المفاجئة للقوات الأمريكية بالعراق

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
شريف سيد
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب أثناء زيارتهما المفاجئة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في العراق.

وظهر في الصورة ترامب وزوجته وهما يحتفلان بأعياد رأس الميلاد مع الجنود الأمريكيين المتواجدين في العراق، ضمن قوات حفظ الأمن هناك.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اعلنت إجراء الرئيس الأمريكي وزوجته بزيارة مفاجئة إلى العراق للقاء الجنود الأمريكيين هناك.
أول صور من زيارة ترامب وزوجته المفاجئة للقوات الأمريكية بالعراق
أول صور من زيارة ترامب وزوجته المفاجئة للقوات الأمريكية بالعراق

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