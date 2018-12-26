السويدي: السيسي اتخذ قرارات جريئة لإحداث التنمية وأمامنا فرصة ذهبية لتطوير الصناعة

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إننا نعقد لقاءات شبه أسبوعية مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لحل المشاكل التي تواجهنا، مضيفًا "عمرنا ما شوفنا رئيس بالجرأة دي، والرئيس السيسي اتخذ قرارات جريئة في إصلاح الاقتصاد والارتقاء بالمجتمع وإحداث التنمية".





وأضاف "السويدي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، "لن تتاح لنا فرصة أفضل لإحداث التنمية في الصناعة، ولكن بعض القطاعات لا تسير بنفس سرعة الرئيس ورغبته في الإصلاح وإحداث التنمية وتعميق الصناعة المحلية".



