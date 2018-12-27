كارثة.. عروض المكياج الدائم في الكريسماس قاتلة

البحث عن "الموضة" وأحدث أساليب المكياج، جعل بعض الفتيات تلهث وراء ما يعرف بـ "المكياج الدائم"، حيث يتيح للمرأة التمتع بحواجب كثيفة وشفاه ممتلئة، كما أنه يوفر عليها عناء وضع المكياج كل صباح وإزالته كل مساء، ولا تؤثر فيه المياه أو الأيام، وتشعر الفتاة وكأنها بوجه مثالي دائما.



أسعار المكياج الدائم

وهو ما استغلته مراكز التجميل، مع بداية الاحتفال برأس السنة، حيث أعلنت عن عروضها للميكاج الدائم أو "ميكاج التاتو"، فأعلن أحد المراكز عن "تاتو حواجب فيلنج بسعر 1200بدلا من 1600 جنيه، وتاتو شفايف تحديد 1500 بدلا من 2000 جنيه، وتاتو لون شفايف كامل 1800 بدلا من 2400 جنيه، وتاتو اي لاينر 1200 بدلا من 1600 جنيه، ورسمات الجسم تبدأ من 700 بدل 1000، وكمان علشان إطلالة مذهلة فى الكريسماس إسألى عن تركيب الرموش الدائم، بسعر 1000 جنيه".



طريقة العمل

تواصلنا مع مركز التجميل لمعرفة ماهية "مكياج تاتو"، فأكد مسئول المركز أنه "زي الوشم وهو عبارة عن مادة صبغية إحنا بنرسم بيها على الجلد، ولكن ما بتخترقش طبقات الجلد بتكون سطحية فقط، وعشان مابتحتاجيش تحطي كل يوم ميك اب عشان تظهري في أحسن صورة بل بالعكس إنتي بتصحى وبتغسلي وجهك وبرضو بيفضل شكلك جميل بالميك اب اللي انتي عملاه".



أماكن المكياج

"بيتعمل للحواجب والآيلينر والشفايف وكمان بيتعمل للبلاشر وكمان بنعمله لو وحدة شعرها خفيف وفي فراغات وبتحس دايما بالإحراج قدام الناس إنها تقعد بشعرها، والمدة الوقتية للمكياج الدائم من 6 شهور لسنة ونص وبيبتدي اللون يختفي، وما بيمنعش الوضوء أو وصول المياه زي ما ناس كتير بتسألني وما بينزلش فيه دم نهائيا إلا لو البشرة حساسة جدا".. يوضح صاحب التجميل.



عروض متعددة

مركز آخر بحي مدينة نصر، يعلن عن عروض أيضا للمكياج الدائم لرأس السنة "تاتو رسم العين من الأعلى 1700 جنيه، وتاتو حواجب شعرة شعرة بـ 1800 جنيه، وتاتو تحديد الرموش من الأعلى بـ 1700 جنيه".



وحول المخاطر، أكد "ممكن يكون بعض الحالات عندها حساسية بسبب المخدر، وقت استعمال إبرة التاتو، ولكن بمجرد استعمال مضادات الحساسية يزول العرض".



نصائح قبل التجربة

"في أضرار ممكن تحصل من المواد المستخدمة، لأنها قد تخترق الطبقات الداخلية للبشرة، ودي مواد صبغات وألوان وممكن تسبب التهابات، وبالتالي لابد من التأكد من المواد المستخدمة وأن صاحب المركز مرخص ومتخصص، وأيضا حتى لا تظهر الفتاة بمظهر شاذ، إذا تم استخدام ألوان لا تليق ببشرتها، ومن الصعب إزالته، ويحتاج لجلسات ليزر لإزالته وهو أمر مكلف ماديا".. حسب نصائح صاحب المركز.



تحذير دولي

وطبقا لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية، فقد قامت بنشر تحذيرات للمستهلكين من مخاطر هذه العملية والتي تسمى "permanent makeup"، حيث تضمن التحذير أن هذه المستحضرات يمكن أن تتسبب في الالتهابات في مناطق الاستخدام وقد تترك الندوب، بالإضافة إلى تشويه خطير في المنطقة التي يستخدم فيها.



تشوهات خطيرة

وتم رصد هذه المخاطر من خلال بعض النساء اللواتي استخدمن هذا الأسلوب من التجميل، في مختلف مناطق الوجه مثل تحديد الشفاه والعيون أو إضافة بعض اللون إلى الحواجب، وقد كانت حالات الإصابة مترافقة مع استخدام المكياج الدائم باستعمال أحبار ذات درجات معينة وألوان معينة، وتم إخطار منظمة الغذاء والدواء عن خمسين حالة تشوه بسبب هذه الطريقة في التجميل وبسبب استخدام هذه الأحبار، وتعدت الآثار في بعض الحالات إلى تشوهات خطيرة.



مايا دياب

فيما تعرضت المطربة اللبنانية مايا دياب المستشفى، لمخاطر صحية، بعدما تلقت العلاج من حساسية أصيبت بها بسبب تاتو رسمته، ووجهت مايا دياب رسالة لمعجبيها، طالبة منهم عدم تعريض أنفسهم لأي مادة من هذا النوع، خصوصًا إذا كان هناك تحذير مكتوب عليها يوضح خطورتها.



ناقل للفيروسات

كما حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من خطورة رسم المكياج الدائم "التاتو" على بعض المناطق في الجسم مثل الحواجب والشفاه، أو حتى الأذرع، لتسببها في مشكلات على المدى السريع والبعيد، وأبرز المخاطر انتقال الفيروسات نتيجة استخدام إبرة التاتو، داخل الجلد من شخص إلى آخر.



حساسية وإكزيما

"المرحلة الثانية تحدث بها حساسية موضعية مثل الهرش والالتهاب، كما أن بعض الأشخاص تحدث لهم ندب وآثار بالجلد لا تزول، وعلى المدى الطويل تسبب رسومات التاتو حساسية مزمنة مثل الإكزيما، ومختلف الأمراض المنقولة بالدم، بما في ذلك التهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، والإيدز".. حسب تصريحات "الناظر".