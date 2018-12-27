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تعرف على أسرار ومواعيد صيد البط.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
آيات احمد
قال أشرف الحفنى، أحد هواة صيد البط، إنه يحرص على ممارسة هواية صيد البط منذ 35 سنة، مفيدًا بانه لم يفوت أى موسم للصيد منذ ذلك الوقت، موضحًا ان العمران الذى يقترب من البرك يؤثر كثيرًا فى عدد البط وتكاثرهم.


وأضاف الحفنى، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أماكن كثيرة فى مصر بها تجمعات للبط ومنها بحيرة كينج ماريوط وبحيرة المنزلة وسيناء، مشيرًا إلى أن البط الشرشير يعوم فى منسوب مياه قليل لا يتعدى الـ20 سنتيمتر.

وكشف عن أهم مواعيد صيد البط، والتى تتمثل فى فترة ما بعد الفجر وحتى الشروق قبل ظهور الشمس.

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