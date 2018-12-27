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محافظات

محافظ الدقهلية: غير مقبول أن نلوث مياه الشرب ونطالب المواطن بعكس ذلك

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
رفض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ان يتم الصرف الناتج عن المنطقة الصناعية بميت غمر فى مصرف الهوابر.

وقال خلال اجتماعه بممثلى هيئة الاستثمار ومديرى المناطق الصناعية بالمحافظة وعدد من المسئولين، إننى أرفض هذا تمامًا وليس معقولاً أو مقبولاً أن نرفض أن يلوث أى مصدر للمياه للإضرار بالمواطنين.

وأضاف: ليس مقبولاً أن نضر نحن بالمواطنين ونطالبهم بعدم الإضرار بالمياه، وطلب محافظ الدقهلية إعادة النظر فى عمل التصميمات وعمل محطة لمعالجة الصرف داخل المنطقة الصناعية.

وكلف شاروبيم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء معاينة على الطبيعة ووضع الحلول العلميه لمياه الصرف فى المنطقة الصناعية الجارى إنشاؤها بميت غمر وذلك بالتنسيق مع سعد الفرماوى رئيس مركز ومدينة ميت غمر .

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