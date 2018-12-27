محافظ الدقهلية: غير مقبول أن نلوث مياه الشرب ونطالب المواطن بعكس ذلك

رفض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ان يتم الصرف الناتج عن المنطقة الصناعية بميت غمر فى مصرف الهوابر.





وقال خلال اجتماعه بممثلى هيئة الاستثمار ومديرى المناطق الصناعية بالمحافظة وعدد من المسئولين، إننى أرفض هذا تمامًا وليس معقولاً أو مقبولاً أن نرفض أن يلوث أى مصدر للمياه للإضرار بالمواطنين.





وأضاف: ليس مقبولاً أن نضر نحن بالمواطنين ونطالبهم بعدم الإضرار بالمياه، وطلب محافظ الدقهلية إعادة النظر فى عمل التصميمات وعمل محطة لمعالجة الصرف داخل المنطقة الصناعية.



