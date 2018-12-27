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فن

تراشق بالكلامات بين نجم كايروكى وبشرى بسبب كوبرا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
هاجم أمير عيد نجم فريق كايروكى، الفنانة بشرى بسبب كليب أغنيتها الأخيرة "كوبرا" والذى تنتقد فيه محمد رمضان بسبب أغانيه الأخيرة ووصف نفسه بأنه "نمبر وان".

وقال أمير عيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "مكنتش اتخيل ان في حاجه أسوأ من أغنية نامبر وان لحد ما سمعت اغنية بشري".

وهو ما دفع بشرى للرد عليه قائلا: "رأيك على الراس يا فنان بس لامؤاخذة انت كمان صوتك مش عندليب لكن بحب كلماتك وأغانيك بسمعها اصلى لابسة استك وسط ناس بلاستيك.. وكل واحد حر فى رأيه ما احنا ديمقراطيين ولا ايه؟؟فى الاغانى و بس؟!" .

ثم رد أمير قائلا : "الديمقراطية حلوة والانترنت أدت للناس فرصة للتعبير طالما في حدود الادب. ارجو متاخديش الموضوع بشكل شخصي ده مجرد رأي في الأغنيتين مش في شخصكم ولكي كل الاحترام كإنسانة، معروف إن صوتي وحش واكيد انا مش عندليب ولا حتى غراب انا نسر فارد جناحه في السما وبيتفرج عليكم من فوق تنفع اغنية".

وترد بشرى فى النهاية قائلة: "تنفع جدا... ليه لا؟ الخلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية...كل سنة وانت طيب".
تراشق بالكلامات بين نجم كايروكى وبشرى بسبب كوبرا

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