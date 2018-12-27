أول رحلة طيران مباشر بين سوريا وتونس

انطلقت أولى رحلات أجنحة الشام من مطار دمشق الدولي إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير في تونس وعلى متنها 150 مسافرا صباح اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".





وأوضح مدير التطوير بالشركة أسامة ساطع أن الرحلة هي باكورة رحلات الشركة إلى تونس، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الاتفاق على جدول الرحلات ومواعيدها وفق دراسة للسوق ووسطي عدد الركاب المحتمل نقلهم.



