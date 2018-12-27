ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول رحلة طيران مباشر بين سوريا وتونس

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:01 م
رحلات أجنحة الشام
رحلات أجنحة الشام
وكالات
انطلقت أولى رحلات أجنحة الشام من مطار دمشق الدولي إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير في تونس وعلى متنها 150 مسافرا صباح اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا". 

وأوضح مدير التطوير بالشركة أسامة ساطع أن الرحلة هي باكورة رحلات الشركة إلى تونس، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الاتفاق على جدول الرحلات ومواعيدها وفق دراسة للسوق ووسطي عدد الركاب المحتمل نقلهم.

وانطلقت الرحلة من مطار دمشق الدولي في الساعة التاسعة صباحا ومن المتوقع أن تصل مطار الحبيب بورقيبة قرابة الساعة الـ 12 والنصف ظهرا بتوقيت سوريا.

ترشيحاتنا

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

أشرف عبد الباقى يكشف سر حلاقة شعره زيرو .. فيديو

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مصادفة..إسبانية تسافر على رحلة طائرة وحيدة دون وجود أي راكب آخر

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

الصين تنتقم من اعتقال كندا لابنة مؤسس هواوي.. بهذه الطريقة

عرافة تكشف تنبؤات 2019.. اغتيال بوتين ومرض ترامب

حسين الشحات يعلق على أنباء انضمامه للأهلي

ميدو يوجه رسالة لـ غالى عقب تولى منصب مدير الكرة لفريق الجونة

قضايا الدولة: مليار جنيه تعويضاً من قيادات الإرهابية بسبب اقتحام الحدود.. صور

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبد الباقى: إسماعيل ياسين حياته كانت صعبة رغم أنه كوميديان رائع.. فيديو
شاهد .. عقار طبي جديد يُغنى مرضى السكر عن الأنسولين
أشرف عبد الباقى: قدمنا 112 مسرحية بمسرح مصر.. فيديو
أشرف عبدالباقي: دوري فى هذا الفيلم علامة فارقة بمسيرتي الفنية.. فيديو
وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟