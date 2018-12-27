افتتاح معرض الأثاث الدمياطي تحت شعار صنع في مصر

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم، الخميس، معرض الأثاث الدمياطي تحت شعار "صنع في مصر" المقام بأرض المعارض في مدينة نصر على مساحة 6 آلاف متر شاملة الدورين الأول والثاني، بمشاركة 45 عارضًا من دمياط، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات.



يأتي المعرض تطبيقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، حيث يعد العاشر منذ انطلاقه عام 2016، بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطي الشهير.



وقالت محافظ دمياط، إن سلسلة معارض صنع في دمياط تأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بصناعة الأثاث وإبراز دور صغار الصناع وتتويج منتجاتهم، وإكسابهم خبرة المشاركة في المعارض، مؤكدة تضافر الجهود بين جميع الجهات لإنجاح المبادرات الداعمة لهذه الصناعة.