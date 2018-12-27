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ثقافة

ثقافة الجيزة تحتفل بالكريسماس وتناقش قصص الأنبياء

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:31 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة الجيزة، حيث قدمت مكتبة الشيخ زايد ورشة حكي بعنوان "قيمة التسامح بحضانة المجمع الإسلامي" تناولت تعريف التسامح كواحد من المفاهيم الإنسانية، ومبدأ إنساني يجسد النبل والرقي.

كما أقام بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة عن قصص الأنبياء تناولت قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ونفذ بيت ثقافة كرداسة ورشة تطريز على الملابس للأطفال.

وفي إطار متصل أعدت مكتبة منشأة البكاري مسابقة في الرسم وعمل شجرة الكريسماس باستخدام الفوم جليتر وألوان المياه للأطفال، وعقد بيت ثقافة أوسيم يوم لعرض المواهب في الغناء والتمثيل والموسيقى.

كما ناقشت مكتبة ساقية مكي كتاب صناعة النفط للأطفال، وقدم قصر ثقافة 6 أكتوبر ورشة فنية لتصميم رجل الثلج باستخدام ورق الكانسون للأطفال بحضانة الطفل المبتسم.

وفي البراجيل أقام بيت الثقافة ورشة فنية لتصميم نتيجة العام الجديد بعنوان "علم.. عمل.. إنتاج" باستخدام الورق الأبيض والألوان الفلومستر، ونفذت مكتبة بولاق الدكرور ورشة فنية لتصميم بابا نويل وشجرة الكريسماس احتفالا بالعام الجديد باستخدام الألوان الخشب.

كما ناقش نادي أدب مكتبة الدقي أعمال أعضاء النادي وهي قصيدة وهن الحب مني للشاعرة نهال خيري وقصيدة يجمعنا الغياب للشاعر عمر القيصر وقصيدة احتكاك للشاعر حسام يحي وقصيدة آدم للشاعر محمود السيد وقصيدة موت الحياة للشاعرة دعاء أحمد.

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