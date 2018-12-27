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أخبار العالم

فرنسا: غرامة 250 ألف يورو لشركة محمول لخرق أمان بيانات عملائها

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
أ ش أ
فرضت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية غرامة قدرها 250 ألف يورو على شركة "بويج تليكوم" ثالث أكبر شركة للهاتف المحمول في فرنسا بسبب خرق أمان بيانات العملاء.

وقالت الهيئة في بيان - نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس مقتطفات منه - إن الحقائق المزعومة تتعلق بحادث أمني خاص ببيانات أكثر من مليوني عميل على نظام "بي ويو" حيث يمكن الوصول إليها لأكثر من عامين عبر تغيير بسيط في عنوان الإنترنت على موقع شركة "بويج تليكوم".

كانت "بويج تليكوم" قد أعلنت في 11 يونيو عام 2014 إلغائها 1516 وظيفة حيث من شأن الوظائف الملغاة أن تساعد على تحقيق وفورات ربحية للشركة وتوليد نقدية إلى مستويات ما قبل 2012 في غضون سنتين أو ثلاث سنوات.

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