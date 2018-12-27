شاهد.. ريم البارودي تتألق بإطلالة شتوية رائعة في الإسكندرية

شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها، على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الاسكندرية وظهرت إطلالة شتاء متميزة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.



وتواصل ريم حاليًا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "قيد عائلي" ومن المقرر أن تنتهي منها خلال الأسابيع المقبلة.



مسلسل "قيد عائلي" يشارك في بطولته ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، خالد سرحان، نضال الشافعي، سيمون، منة فضالي، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، ريم البارودي، أميرة هاني، من إخراج تامر حمزة، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز