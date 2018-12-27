الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية موسعة..غدا

تنظم وزارة الأوقاف، غدا، 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: «الجيزة، والبحيرة ، ومطروح، والبحر الأحمر»، تحت عنوان «حاجتنا إلى الدين وضرورة محاسبة النفس».



وتضم القافلة الأولى المتجهة إلى محافظة الجيزة، الشيخ عزت سليم الصياد، والشيخ أحمد سعيد محمود فرماوي، والشيخ أحمد رضوان زيدان رضوان، والشيخ قطب عبد الكريم قطب، والشيخ محمد حسين الدجوي، والشيخ أحمد عبد العال السيد، والشيخ محمود رمضان السيد، والشيخ بدوي سنوسي محمد، والشيخ نصر علي سلامة، والشيخ محمد ربيع محمد.



ويشارك في القافلة الثانية المتجهة إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة الشيخ عطية إبراهيم مبروك، والشيخ أحمد إبراهيم محمد ندا، والشيخ عبد الغني سعيد عبد الغني، والشيخ صبري إبراهيم أحمد مسعد، والشيخ محمد طه ضيف الله، والشيخ محمد عوض عبد الغني عبد الحميد.



وتتألف القافلة الثالثة المتجهة إلى محافظة مطروح من الدكتور محمد محمود خليفة، والدكتور رمضان عبد السميع، والشيخ محمد رفعت إبراهيم، والشيخ محمد سمير محمد عبد الغني.



أما القافلة الرابعة المتجهة إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر فيشارك فيها كل من: الشيخ أبو بكر أحمد محمد، والشيخ عبد اللاه حسين سالم، والشيخ مصطفى هاشم السيد، والشيخ حسن جمال حسن، والشيخ رجب عبد السلام محمد.



وتتكون القافلة الخامسة المتجهة إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الشيخ وليد السيد فرج، والشيخ محمد شحاته محمد عبد الغني، والشيخ السيد أحمد عبد المقصود، الشيخ حازم محمد محمود، والشيخ محمد عبادي الصادق.