مساعد وزير الإسكان: إنتاج مياه الشرب زاد 175% خلال 2018

قال المهندس طارق الرفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعمل على مشروعات كبرى من سنة 1982 إلي 2014 بطاقة 28 مليون كيلومتر مكعب يوميا.



وأوضح الرفاعي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن عام 2018 شهد إقامة 40 مشروعا قوميا لمياه الشرب، تقوم بضخ ما يقرب من الـ 1,5 مليون متر مكعب يوميا، مؤكدا أن هناك زيادة 175% أضيفت للطاقة المائية خلال عام مالي واحد.



وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن مصر لجأت لتحلية المياه لاستخراج المياه الجوفية، نظرا لزيادة التعداد السكاني الكبير خلال السنوات الماضية فى ظل ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل.