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أخبار البلد

رئيس القابضة للمطارات يجتمع مع رؤساء الشركات تمهيدا لافتتاح مطار سفنكس

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
عقد الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع كل من الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات والملاح عادل ثابت رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والطيار شريف عزت مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس هشام عبد الحفيظ رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار هاني رمزي مدير مطار سفنكس ورؤساء قطاعات الشركة المصرية للمطارات، تمهيدا لافتتاح مطار سفنكس.

وتم عرض ومناقشة كل ما يخص أمور تشغيل مطار سفنكس من حيث احتياجات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية واحتياجات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، واحتياجات شركة مصر للطيران للخدمات الجوية واحتياجات قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.

أكد جنينة، الانتهاء من تلبية كافة الاحتياجات التي تخص شركة مصر للطيران وشركاتها التابعة موجها رئيس الشركة المصرية للمطارات بتوفير مكاتب مخصصة لشركات الطيران.

وأضاف رئيس القابضة أن أهمية استغلال مكاتب المطار المخصصة لشركة مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى ضرورة للاستغلال الأمثل بما يتوافق مع متطلبات هذه الشركات.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تُسير الشركة الوطنية مصر للطيران 15 رحلة اسبوعيًا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة اجازة نصف العام الدراسي، وتسير الرحلات من مطار سفنكس إلى كل من مطار الاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.

ويعتبر هذا المطار في قلب القاهرة وسيقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر ويبعد 12 كيلو مترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة الكبرى في تنشيط سياحة اليوم الواحد.
رئيس القابضة للمطارات يجتمع مع رؤساء الشركات تمهيدا لافتتاح مطار سفنكس
رئيس القابضة للمطارات يجتمع مع رؤساء الشركات تمهيدا لافتتاح مطار سفنكس
رئيس القابضة للمطارات يجتمع مع رؤساء الشركات تمهيدا لافتتاح مطار سفنكس

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