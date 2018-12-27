سبوتنيك: البحرين ستفتح سفارتها في سوريا الأسبوع المقبل

كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية إعادة البحرين فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق الأسبوع المقبل.



وشهد اليوم الخميس، افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق عقب 5 سنوات من سحب السفراء من كلا البلدين.



وحضر مراسم رفع العلم فوق مقر السفارة الإماراتية في دمشق، المستشار عبد الحكيم ابراهيم يوسف النعيمي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق والملحق الإداري في السفارة حسين عبد الله البلوشي، إلى جانب عدد من السفراء لدى دمشق، ومندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية.



واعتبر مدير المراسم في الخارجية السورية، حمزة دواليبي، أن افتتاح السفارة الإماراتية يعد فاتحة خير بالنسبة للدول العربية، وعبر خلال مشاركته في مراسم الافتتاح عن تمنياته أن تحذو كافة الدول العربية حذو الإمارات.



