الهضبة وصلاح وكرارة الأفضل فى استفتاء «معكم» لهذا العام

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي، فوز محمد صلاح نجمة المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب لعام 2018، وذلك بعد حصوله على نسبة 71% من الأصوات في استفتاء برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC".



وحصل ألبوما "كل حياتي" للنجم عمرو دياب، و"عيش بشوقك" للنجم تامر حسني على جائزة الأفضل، بواقع 41% من جملة الأصوات لكل منهما.



وحصل الفنان أمير كرارة بجائزة أفضل ممثل لعام 2018 وذلك بعد حصوله على نسبة 33% من الأصوات في استفتاء برنامج "معكم".



كما حصلت الفنانة حنان مطاوع على جائزة أفضل ممثلة "دور استثنائي" في عام 2018، بعدما حصلت على 36% من الأصوات المشاركة في الاستفتاء.



وحصل فيلم البدلة من بطولة الفنان تامر حسني على جائزة أفضل فيلم، بعدما حصل على نسبة 47% من الأصوات.



وحصلت أغنية "أغلى من الياقوت"، للفنان أحمد مكي على جائزة أفضل أغنية، بواقع 40% من الأصوات.



كما حصلت أغنية "خطوة" للمطرب مصطفى حجاج، على جائزة أفضل أغنية شعبية، بعدما حصلت على نسبة 47% من جملة الأصوات.



وفازت نور الشربيني بجائزة أفضل شخصية رياضية، بعدما حصلت على نسبة 47% من الأصوات.



وفازت رواية "شآبيب" للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق بجائزة أفضل كتاب لعام 2018، بعدما حصل على نسبة 54.5% من جملة الأصوات.