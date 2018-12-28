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محافظات

محافظ الإسماعيلية: حريصون على نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
انجي هيبة
أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، اليوم الجمعة، حرص المحافظة على نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري، والذي انطلق منذ قليل،وذلك تقديرا لعلاقة مصر المتميزة بدولة الامارات الشقيقة.

وأضاف عثمان،إن الماراثون يساهم في نشر الوعى بين المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة،  فضلًا عن تخصيص عوائده لصالح الأعمال الخيرية فى سبيل خدمة المجتمع.

وحرص المحافظ علي تفقد الفعاليات، رافقه عدد من القيادات التنفيذية، ورحب بالضيوف والمشاركين.

وانطلقت فعاليات ماراثون زايد الخيري في دورته الخامسة، اليوم الجمعة، من محافظة الاسماعيلية.

وشهدت الفعاليات حضور لفيف من القيادات والشخصيات العامة على رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الامارات بالقاهرة والفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، والدكتور على جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للماراثون من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بالاضافة الي عدد من القيادات التنفيذية والامنية علي راسهم اللواء محمد علي حسين مدير امن الاسماعيلية.

كما شهد الماراثون حماس واضح للمشاركين والبالغ عددهم نحو 15 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات،

وتخصص عوائد النسخة الخامسة من الماراثون لصالح مستشفيي "شفاء الأورمان، والجذام" إحدى المستشفيات التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.

ويأتي الماراثون هذا العام؛ احتفاءً بالذكرى المئوية للشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية، إن حجم الجوائز يبلغ 1.5 مليون جنيه لـ300 فائز.

وأضاف أن الماراثون يقام بطول 10 كيلو مترات داخل مدينة الإسماعيلية، حيث يبدأ انطلاق المشاركين فى الخامسة مساءً، من نقطة كورنيش بحيرة الصيادين خلف منطقة الواحة مرورًا بطريق أم كلثوم وصولًا إلى منطقة نمرة 6، وينتهى بالوصول إلى الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس.
محافظ الإسماعيلية: حريصون على نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري
محافظ الإسماعيلية: حريصون على نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري
محافظ الإسماعيلية: حريصون على نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري
محافظ الإسماعيلية: حريصون على نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري
محافظ الإسماعيلية: حريصون على نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري
محافظ الإسماعيلية: حريصون على نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري

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