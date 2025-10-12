كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي اليوم بطلابها الأوائل في حفل تكريم يرسخ ثقافة التميز والاجتهاد

في إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على تكريم النماذج المتميزة من أبنائها، وترسيخ ثقافة التفوق والاجتهاد في طلب العلم، وتحت إشراف الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري؛ تُنظم كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا حفل تكريم الطلاب الأوائل بجميع الفرق الدراسية (الثانية – الثالثة – الرابعة)، وذلك اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمدرج الدكتور جودة أبو اليزيد المهدي.

حفل تكريم الطلاب الأوائل بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومه

يقام الحفل بحضور الدكتور أحمد عبد المرضي سيد أحمد، عميد الكلية، والدكتور محمد سليمان حنفي، وكيل الكلية، إلى جانب لفيفٍ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وتتوجه الكلية بالدعوة إلى جميع منسوبيها من الأساتذة والطلاب لحضور الحفل، والمشاركة في هذه المناسبة التي تجسد روح الأسرة الأزهرية، وتؤكد أن التفوق العلمي ثمرة الجد والإخلاص، ووسيلة لخدمة القرآن الكريم وحمل رسالته للأمة.