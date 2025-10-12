قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

خريجى الأزهر بتشاد: الأفكار المغلوطة تضر بالمجتمع وتعطل استقراره ووحدته

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتشاد، محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية من منظور الشريعة الإسلامية"، بمسجد عبد الله مسعود بالعاصمة أنجمينا. 

الوحدة الوطنية تعني عدم التفرقة

 وقال الشيخ عوض عثمان إبراهيم، عضو فرع المنظمة بتشاد، إن الوحدة الوطنية تعني عدم التفرقة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وترابط أبناء المجتمع الواحد حتى يصيروا نسيجًا واحدًا.

مجتمع بشري واحد


أوضح الشيخ عوض عثمان، أن الإسلام ينظر إلى الناس جميعًا كمجتمع بشري واحد، يقوم على أسس التعايش السلمي والسلام والتعددية، مع نبذ العنف والكراهية وإثارة الفتن، ويدعم قيم  الوحدة الوطنية لأنها هى أساس بناء المجتمعات القوية والمستقرة.

التمسك بالقيم الإسلامية


ونبه على أن الأفكار المغلوطة تضر بالمجتمع وتعطل استقراره ووحدته، مشددًا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية من خلال التمسك بالقيم الإسلامية التي تدعو إلى المحبة والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.


من جانبهم، أكد المشاركون في المحاضرة، أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف شرائح المجتمع.

 ولفت المشاركون إلى دور الشريعة الإسلامية في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وضرورة العمل المشترك لبناء مجتمع متكامل ومترابط، يضمن للجميع الحقوق والواجبات المتساوية.

الوحدة الوطنية الشريعة الإسلامية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الوحدة الوطنية من منظور الشريعة الإسلامية

