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رياضة

سيناريو المجموعة العربية يشعل حسابات قرعة دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
محمد سمير
يتابع عشاق الكرة الأفريقية، مراسم قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة، وسط ترقب لسيناريو المجموعة العربية، في ظل وجود فرص لصدام عربي في هذه المرحلة بالمسابقة القارية.

وتأهل إلى مرحلة دور المجموعات، 7 أندية عربية من أصل 16 فريقا، هي الأهلي والإسماعيلي (مصر)، والترجي حامل اللقب والإفريقي (تونس)، والوداد (المغرب)، وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة (الجزائر).

وتم تقسيم الأندية الـ 16، إلى 4 تصنيفات، حيث يضم التصنيف الأول الترجي التونسي حامل اللقب الذي تأهل مباشرة لهذا الدور، ووصيفه الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي والوداد المغربي.

ويضم التصنيف الثاني، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وفيتا كلوب الكونغولي وحوريا الغيني والإفريقي التونسي.

ولم يعلن الكاف، تصنيف باقي الفرق الثمانية الأخرى، في ظل غياب العديد من الأندية عن المنافسات في آخر 5 أعوام، وهي أندية أسيك الإيفواري وأورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة والإسماعيلي ولوبي ستارز وسيمبا التنزاني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

ويبدو أن هناك سيناريو لمجموعة عربية، حيث ينتظر الإفريقي، الوقوع في مجموعة تضم الأهلي أو الوداد أو الترجي، حال حدوث سيناريو المجموعة العربية، مع الوقوع مع أحد بطلي الجزائر والإسماعيلي.

ومن المحتمل أن يكون هناك صدامات من نفس الدولة، فالأهلي ربما ينتظر الوقوع مع الإسماعيلي في دور المجموعات، وهو السيناريو الذي حدث في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2010.

كما أن الترجي قد يصطدم بالإفريقي في مجموعة واحدة، بخلاف الصدام المحتمل بين فريقي الجزائر حال عدم تصنيفهما في ترتيب واحد، كما أن هناك إمكانية لصدام بين أورلاندو بيراتيس وصن داونز عملاقي جنوب أفريقيا.

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