تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

اختار المستشار تركي آل الشيخ فور تنصيبه رئيسا للهيئة العامة للترفيه، مصر لتكون أولى جولاته الخارجية التي سيبدأ بها لتدشين عدة اتفاقات للترفيه.





ونشر المستشار تركي ال الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أنه سيبدأ نشاطه الخارجي بزيارة عدة دول يبدأها بمصر العزيزة في منتصف يناير المقبل لتوقيع سلسلة اتفاقات تشمل مسرحيات وحفلات ثم المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال للاتفاق على فعاليات ترفيهية.



