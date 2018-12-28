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رياضة

تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
اختار المستشار تركي آل الشيخ فور تنصيبه رئيسا للهيئة العامة للترفيه، مصر لتكون أولى جولاته الخارجية التي سيبدأ بها لتدشين عدة اتفاقات للترفيه.

ونشر المستشار تركي ال الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أنه سيبدأ نشاطه الخارجي بزيارة عدة دول يبدأها بمصر العزيزة في منتصف يناير المقبل لتوقيع سلسلة اتفاقات تشمل مسرحيات وحفلات ثم المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال للاتفاق على فعاليات ترفيهية.

يذكر أن هناك توقعات كبيرة بنجاح المستشار تركي ال الشيخ في منصبه الجديد وإحداث نقلة كبيرة في هذا الملف وذلك على غرار نجاحاته الكبيرة في منصبه السابق كرئيس لهيئة الرياضة والتي فاز من خلالها بشخصية العام.
تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

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تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

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