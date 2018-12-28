إزالة عقار مخالف من 13 طابقا بعين شمس

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة واسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها بأقصى سرعة ممكنة، مشددا على رؤساء الأحياء بتطبيق القانون بكل حزم وقوة وخاصة في المهد وعدم السماح باستفادة المخالف من مخالفته.
ونفذت أجهزة المحافظة بالتعاون مع حي عين شمس وشرطة المرافق قرارات إزالة أرقام 10854 و 11492 و 11913 و 12700 و 12892 لسنة 2016 وقرارات إزالة أرقام 917 و 2430 و 2568 و 3910 و 4865 لسنة 2017 والمتضمن إزالة عقار مكون من ثلاثة عشر دور فوق الأرض وما يستجد من أعمال دون ترخيص بالعنوان 29و31 شارع الوحدة العربية بالقرب من شارع فلسطين وتم تحرير محضر رقم 56 أحوال ملحق للمحضر رقم 10399 إدارى قسم شرطة عين شمس.
وأصدر محافظ القاهرة تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات والسيارات المركونة والمتهالكة بدون لوحات والأكشاك المخالفة والباعة الجائلين من أمام الكنائس لفرض حالة الاستقرار.
وقال اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء.
وأشار إلى أن جميع الحملات التي شكلت على مدار يومين متواصلة حتى أمس شاملة معظم أحياء القاهرة بمناطقها الأربعة قد أسفرت مجمعة عن تنفيذ 996 إزالة إدارية وتحرير 176 محضر إشغال طريق و33 محضر تلوث بيئة و63 محاضر إدارة بدون ترخيص ، وتحرير 45 محضر بائع متجول و14 محضرا لعدم حمل شهادة صحية مع رفع 5 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة و4 عربات فول وإزالة 16 لافتة إعلانية و10 تاندات وفاترينة مختلفة الأشكال، ومصادرة 5 مركبة توك توك مخالفة و4 تروسيكلات دون لوحات وشملت الحملة أيضا تنفيذ 79 محضر مخالفة شروط الترخيص ، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.