إزالة عقار مخالف من 13 طابقا بعين شمس

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة واسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها بأقصى سرعة ممكنة، مشددا على رؤساء الأحياء بتطبيق القانون بكل حزم وقوة وخاصة في المهد وعدم السماح باستفادة المخالف من مخالفته.





ونفذت أجهزة المحافظة بالتعاون مع حي عين شمس وشرطة المرافق قرارات إزالة أرقام 10854 و 11492 و 11913 و 12700 و 12892 لسنة 2016 وقرارات إزالة أرقام 917 و 2430 و 2568 و 3910 و 4865 لسنة 2017 والمتضمن إزالة عقار مكون من ثلاثة عشر دور فوق الأرض وما يستجد من أعمال دون ترخيص بالعنوان 29و31 شارع الوحدة العربية بالقرب من شارع فلسطين وتم تحرير محضر رقم 56 أحوال ملحق للمحضر رقم 10399 إدارى قسم شرطة عين شمس.





وأصدر محافظ القاهرة تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بإزالة كافة الإشغالات والسيارات المركونة والمتهالكة بدون لوحات والأكشاك المخالفة والباعة الجائلين من أمام الكنائس لفرض حالة الاستقرار.





وقال اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق إن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء.



