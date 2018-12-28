جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ..صور

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني فجر اليوم بجولة تفقدية مفاجئة لمطار القاهرة ( مبنى الركاب ١و ٢ و ٣ ) ، اعقبها جوله تفقديه بمطار شرم الشيخ الدولى وذلك للاطمئنان على انتظام التشغيل ومراجعة الإجراءات الأمنية تزامنا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة.





وخلال الجولة، هنأ الوزير جميع العاملين بالمطار بمناسبة العام الجديد، كما قدم الشكر والتحيه لأفراد الداخلية وكافة الجهات العاملة بالمطار على التنسيق التام والتعاون المثمر والمجهود المبذول من اجل تطبيق اعلى معايير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية وإظهارها بالشكل الحضارى الذى يتناسب مع اسم ومكانة مصر أمام العالم.





ووجه الفريق يونس المصري، بضرورة تطبيق اعلى درجات الحماية المدنية ورفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات العاملة بالمطار وزيادة أعداد فرق العلاقات العامة والمنسقين لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافري.



