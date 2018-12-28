ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ..صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
نورهان خفاجي

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني فجر اليوم بجولة تفقدية مفاجئة لمطار القاهرة ( مبنى الركاب ١و ٢ و ٣ ) ، اعقبها جوله تفقديه بمطار شرم الشيخ الدولى وذلك للاطمئنان على انتظام التشغيل ومراجعة الإجراءات الأمنية تزامنا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة.

وخلال الجولة، هنأ الوزير جميع العاملين بالمطار بمناسبة العام الجديد، كما قدم الشكر والتحيه لأفراد الداخلية وكافة الجهات العاملة بالمطار على التنسيق التام والتعاون المثمر والمجهود المبذول من اجل تطبيق اعلى معايير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية وإظهارها بالشكل الحضارى الذى يتناسب مع اسم ومكانة مصر أمام العالم. 

ووجه الفريق يونس المصري، بضرورة تطبيق اعلى درجات الحماية المدنية ورفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات العاملة بالمطار وزيادة أعداد فرق العلاقات العامة والمنسقين لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافري. 

وأثنى وزير الطيران المدنى، خلال الجولة على التجهيزات الجمالية وتزيين صالات الوصول والسفر داخل المطار وبما لمسه من أجواء احتفالية وتقديم الهدايا بما يعطى انطباعا حضاريا رائعا يليق بمكانة قطاع الطيران المدنى بجمهوريه مصر العربيه.
جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ..صور
جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ..صور
جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ..صور
جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ..صور
جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ..صور

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم لهذا السبب

خيبة أمل إسرائيلية جديدة بعد موقف أمريكا وروسيا تجاه سوريا

موجة الطقس السيئ تواصل ضرب سواحل الإسكندرية

اليوم.. لاسارتي يتسلم مهام عمله رسميا فى الأهلى

توقعات الأبراج لـ2019.. السرطان يتمرد.. ومولود هذا البرج يتعرض لضغوط وخلافات

خطر داهم يهدد كوكب الأرض

خطيب الحرم المكي يكشف عن 4 أعمال تضمن لك دخول الجنة.. فيديو

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

علي جمعة عن كشف رقبة المرأة المحجبة: مسخرة.. فيديو

رمضان صبحي يؤازر الأهلي أمام الداخلية في ستاد بتروسبورت

سيناريو المجموعة العربية يشعل حسابات قرعة دوري أبطال أفريقيا

سياسي لبناني يكشف لصدى البلد سر تمسك حزب الله بوزارتى البيئة والصحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

فنانة تشكيلية يونانية: الطبيعة في الأقصر ملهمة للإبداع
التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو
انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو
قنا تطبق أول تجربة لترجمة خطبة الجمعه بلغة الإشارة بمسجد ناصر.. فيديو
محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟